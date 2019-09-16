Башкирское «Салаватстекло» откроет в Сбербанке кредитную линию на полмиллиарда рублей

АО «Салаватстекло» откроет в Сбербанке возобновляемую кредитную линию на сумму в 500 млн рублей.

Соответствующее решение принял совет директоров предприятия, сказано в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Процентная ставка в зависимости от срока предоставления транша и его назначения может достигать 8,55% годовых.

Напомним, в апреле этого года набсовет Фонда развития промышленности одобрил предоставление ряда займов российским предприятиям. «Салаватстекло», в частности, одобрили займ в 419 млн рублей на запуск в Салавате линии по производству зеркал для мебели.