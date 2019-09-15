В Башкирии рядом с заправкой заметили медведя

Фото: скриншот

В Зианчуринском районе Башкирии водитель снял на видео медведя, который пробегал неподалеку от жилых домов в деревне Утягулово. Запись появилась в социальных сетях.

На кадрах медведь довольно быстро бежит в сторону заправки — автор видео шутит, что животное, вероятно, намерено пополнить запасы топлива. После заправки медведь сворачивает в поля и пропадает из кадра.

Видеозаписи с медведями в Башкирии иногда выкладывают не только обычные водители, но и первые лица республики: в июле врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил на своей странице в социальных сетях ролик, где запечатлен «танцующий» медведь.

