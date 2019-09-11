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Самая длинная пробка сегодня в Казани растянулась на 2,4 км

11:59, 11.09.2019
Самая длинная пробка сегодня в Казани растянулась на 2,4 км

Сегодня в Казани самой длинной пробкой стал затор на проспекте Ямашева.

Пробка длится от улицы Адоратского до Сибирского тракта.

Ее длина составляет 2,4 км.

БизнесТранспортАвто Татарстан
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