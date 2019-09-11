В Уфе началась реконструкция улицы Комсомольской

Фото: Городская администрация Уфы

С завтрашнего дня, 12 сентября, в Уфе дорожные рабочие приступят к реконструкции улицы Комсомольской. Как отмечают представители заказчика, проект рассчитан на 3 года — работы завершатся в 2021 году.

Таким образом, сначала работы будут выполняться на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова.

— В период проведения работ будет перекрыто движение транспорта по четной стороне проезжей части по улице Комсомольской. Движение будет осуществляться по двум полосам встречного направления — по одной полосе в каждую сторону, — рассказали в городской администрации.

Из-за перекрытия дорог, скорее всего, на данном участке будут возникать пробки, поэтому городские власти просят уфимцев и гостей столицы Башкирии с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

Напомним, Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы планирует заплатить 148 млн рублей за строительно-монтажные работы и корректировку рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту «Строительство продолжения улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Шолохова до улицы Сельской Богородской в Калининском районе».

