Политолог высказался о том, появятся ли «антидебаты», подобные башкирским, на других выборах

Завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков прокомментировал «антидебаты» в Башкирии, прошедшие перед выборами главы региона в прямом эфире.

— Дебаты — неотъемлемый спутник избирательной кампании. Не мы их ввели. И если в отдельно взятой республике их («антидебаты», — прим. ред.) ввели, это не значит, что за ними последуют все во всем мире. И, наверное, в этом нет необходимости. Часто на местных выборах дебаты не выполняют своих основных функций, и люди смотрят на другие формы избирательных технологий, чем на выступления представителей в то небольшое время, которое им выделяют СМИ. Тем не менее дебаты и «антидебаты» всегда будут, от них никуда не денемся. Говоря о том, что мы должны брать пример с других стран, мы должны понимать, что у нас своя ментальность. И вряд ли политик может получить дополнительно 15% голосов, выступив хорошо на последних дебатах, — заявил эксперт

Напомним, «Реальное время» ранее подробно писало про формат «антидебатов» в Башкирии и программы участников на этом событии.