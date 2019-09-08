В Башкирии эвакуировали один из избирательных участков

В Башкирии эвакуировали один из избирательных участков из-за сообщения о пожаре.

О возгорании сообщил кандидат в депутаты сельского поселения. Приехавшие пожарные ничего не обнаружили.

На работу участка инцидент не повлиял , после проверки сообщения «все вернулись обратно и работа продолжилась сразу», пишет «Интерфакс» со ссылкой на секретаря регионального Центризбиркома Марину Долматову.



На каком именно участке произошел инцидент, она не уточнила.



В свою очередь, в ГУ МЧС региона сообщили, что в здании, расположенном в Иглинском районе республики, был вручную включен пожарный извещатель.

Напомним, что на 15.00 (13.00 мск) явка на выборах главы Башкирии составила 42,65%.