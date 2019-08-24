Башкирия потратит 11 млн рублей на кинофестиваль «Серебряный Акбузат»

Киностудия «Башкортостан» объявила тендеры на организацию фестиваля «Серебряный Акбузат» и привоз актеров. Начальная стоимость контрактов в сумме составляет 11,4 млн рублей.

О закупке стало известно 21 августа, она будет осуществлена у единственного поставщика. Обеспечить прибытие на кинофестиваль актеров исполнитель должен до сентября. В то же время в техзадании к организации «Серебранного Акбузата» срок исполнения указан до декабря.

С 24 по 27 августа в Уфе проходит фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат».

Подробнее о тендерах недели можно прочитать в материале «Реального времени».