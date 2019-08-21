С начала года в России произошло около 3 тыс. ДТП по вине водителей автобусов

С начала 2019 года на российских дорогах произошло около 3 тыс. ДТП по вине водителей автобусов, в них погибли 120 человек.

«С начала этого года из-за нарушений ПДД водителями автобусов произошло 2955 ДТП, в которых погибли 120 человек, а пострадали более 4,5 тыс.», — указывается в материалах статистических данных ГИБДД РФ.



Отмечается, что в прошлом году количество подобных ДТП составило более 3 тыс., в них погибло 117 человек и пострадали 4,7 тыс. Также 35 аварий в этом году произошли по вине нетрезвых водителей автобусов, еще 1,1 тыс. ДТП произошло с участием общественного транспорта, который находился в собственности физических лиц.

Чаще всего водители автобусов виноваты в падении пассажиров, столкновении, наездов на пешеходов. В половине случаев причиной аварий является несоблюдение дистанции, а условием — погоня за пассажиром.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, следовавший по маршруту Уфа — Нижневартовск, столкнулся с КАМАЗом в Челябинске. В результате ДТП 13 человек пострадали, семь госпитализированы.