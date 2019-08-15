Татарстан отличился минимальным риском социальной исключенности

Эксперты подсчитали, что 13,1% жителей России находятся в зоне риска социального исключения. Татарстан же вошел в число регионов с минимальным показателем.

В республике социальная эксклюзия грозит 4,6% жителей, следует из исследования экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Понятие эксклюзии подразумевает сочетание бедности и ряда других факторов, грозящих человеку изоляцией от общества и маргинализацией, пишет «Коммерсант».

Наименьшая доля риска в Москве — 1,7%. Далее следуют Санкт-Петербург (2,8%), Татарстан (4,6%), Ленинградская область (5,5%), Ханты-Мансийский АО (5,8%).

На другом полюсе — Забайкальский край (31,6%), Тыва (29,6%), Еврейская автономная область (27,2%), Республика Алтай (25,6%) и Курганская область (24,6%).

Риск исключенности в сельских поселениях (20,2%) более чем вдвое выше, чем в городах (9,9%).