Эксперты назвали численность среднего класса в Татарстане

В Татарстане не менее 11,9% семей относятся к среднему классу, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг».

Под средним классом в исследовании подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневным расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека. Рейтинг опирается на данные Росстата за 2018 и 2019 год.

В целом в России всего 14,2% семей, в которых работает хотя бы один человек, можно отнести к среднему классу. В первую тройку регионов по численности среднего класса вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (он лидирует с большим отрывом — 45% семей от всего населения региона), Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округе (33,8%). Татарстан занимает 38-ю строчку в рейтинге.

Напомним, согласно июльскому исследованию, Татарстан вошел в десятку регионов России с самыми высокими доходами населения.

