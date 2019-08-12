Андрей Зюзин: «Хочется, чтобы Пашин играл в «Салавате Юлаеве»

Бывший защитник и тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин оценил игру воспитанника уфимской команды Александра Пашина на победном для сборной России по хоккею Кубке Глинки/Гретцки.

— У нас в свое время была хорошая сборная: я, Сергей Самсонов, мы его выиграли в 1995 году, 24 года назад. Мне приятно, что Пашин не просто поехал туда и сыграл, а именно показал себя, продемонстрировал, что может забивать, показал свою результативность как нападающий. Это очень престижно и значимо.

Для меня тот турнир тоже был своеобразным началом, я тоже себя неплохо показал. На том турнире получил приз лучшего защитника. Я был ассистентом капитана, мне предлагали быть капитаном, но посчитал, что Сергей Самсонов больше заслуживает быть им. Тем не менее в сборной все капитаны.

Играет команда, выигрывает команда. Пашин — молодец. Но сейчас еще рано говорить о больших перспективах, у него все впереди, только начинается. Не хочется, чтобы все остановилось на словах, когда его называют молодым и перспективным. Хочется, чтобы через несколько лет он играл в «Салавате Юлаеве» — команде КХЛ. Следующие этапы у него — это чемпионаты мира своего возраста, обычные чемпионаты мира. Ему нужно продолжать расти как спортсмен, — цитирует ProSportStory Зюзина.

Напомним, сборная России по хоккею в возрасте до 18 лет обыграла Канаду и стала обладателем Кубка Глинки/Гретцки впервые с 1995 года. 23 года назад Андрей Зюзин выступал за ту победную сборную.