Управление гражданской защиты продолжило поиски источника загрязнения Белой в Уфе

В Уфе обнаружили пятно нефтепродуктов на реке Белая в районе Монумента Дружбы. Вечером источник загрязнения не был найден и сегодня специалисты Управления гражданской защиты столицы Башкирии

«Сегодня работы продолжаются, кроме того, на водном участке реки силами ПСО г. Уфы выставляются боновые заграждения на случай повторного вброса вещества», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что накануне масляное пятно не было обнаружено на поверхности реки. Однако следы пленки спасатели нашли на выводе ливневой канализации. Поиски свернулись из-за того, что канализационные коммуникации оказались за забором, ограждающим частные предприятия.

В управлении подчеркивают, что угрозы для жизни и здоровья людей, а также попадания загрязняющих веществ в водозаборы столицы Башкирии нет.