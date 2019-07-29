Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России

По итогам первого полугодия в России самыми угоняемыми марками автомобилей стали Hyundai, Kia и Toyota.

Об этом рассказали опрошенные страховщики, сообщает «РИА Новости». Кроме того, среди других самых угоняемых автомобилей по стране эксперты назвали Nissan X-Trail, Ford Focus, Kia Sorento, Hyundai ix35.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021 году в России заработает сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.

