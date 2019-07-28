Эксперты назвали самые популярные российские курорты у организованных туристов

Большинство летних туров на российские курорты были проданы в Краснодарский край. Об этом говорится в исследовании Travelata.ru.

В Краснодарский край продано 54% от всех летних туров на российские курорты, что на 6% меньше, чем в прошлом году. В Крым было реализовано 45% путевок, что на 6% больше, чем год назад.

Первое место по приему гостей в Краснодарском крае занял Адлер (59% путевок). Второе место (13%) досталось Красной Поляне, которая считается не летним, а зимним курортом. По 10% туров путешественники приобрели в Анапу и Сочи.

Лидером по числу принятых организованных туристов в Крыму стала Алушта (22%). В топ-5 направлений также вошли Николаевка (13%), Ялта (13%), Саки (8%), Феодосия и Евпатория (по 7%), передает «РИА Новости».

Ранее рейтинг самых популярных у иностранцев регионов России возглавили Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Высокие позиции также заняли Татарстан и Башкирия.

