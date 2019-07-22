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В Башкирии раскрыто убийство без вести пропавшей многодетной матери

15:21, 22.07.2019
В Башкирии раскрыто убийство без вести пропавшей многодетной матери
Фото: realnoevremya.ru

4 июля с заявлением о розыске свой сестры, жительницы села Калинники Бирского района Башкирии, обратился ее брат.

Сотрудники полиции установили, что накануне женщина, мать шестерых детей, собиралась ехать в больницу в Уфу, но домой не вернулась. В поле зрения полицейских попал ее бывший сожитель, ранее судимый по статям 116 и 264 УК РФ. Причастность подозреваемого к совершению убийства женщины удалось установить. По предварительной версии, несколько лет назад мужчина расстался со своей сожительницей, от которой у него было два несовершеннолетних ребенка.

3 июля этого года бывшие сожители поссорились из-за того, что женщина требовала платить алименты, угрожала лишить экс-сожителя родительских прав. Накануне исчезновения, узнав, что женщина собралась в Уфу, мужчина отправился за ней, догнал на дороге и задушил в лесопосадке. На следующий день он вернулся туда на тракторе, вырыл яму и закопал тело убитой. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Напомним, ранее полиция Уфы отчиталась о сокращении количества преступлений.

Происшествия Башкортостан
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