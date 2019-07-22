Казань и Уфа попали в топ-5 городов России с самыми трудолюбивыми жителями

Сегодня в мире отмечается День трудяги. Согласно опросу пользователей в соцсетях, Казань и Уфа входят в топ-5 городов страны, где живут самые трудолюбивые люди.

Опрос был проведен российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Больше всего трудолюбивых жителей, по данным опроса, живет в Москве. Так ответили 36,6% участников исследования. В первую пятерку также попали Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург. Замыкают топ-5 Казань и Уфа. 10% и 6,67% пользователей соответственно считают, что в этих городах живут трудоголики. Исследование размещено на официальном портале сервиса бронирования жилья для отдыха.

Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные у казанцев туристические направления.