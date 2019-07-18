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На продолжение ремонта уфимского сквера «Волна» в Затоне выделят 95 млн рублей

10:21, 18.07.2019
На продолжение ремонта уфимского сквера «Волна» в Затоне выделят 95 млн рублей
Фото: ufacity.info

В Уфе начнется вторая очередь капитального ремонта сквера «Волна» в Ленинском районе города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, реконструкцию будет осуществлять единственный поставщик, имя которого в материалах обнаружить не удалось. В рамках работ будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устроены наружные сети канализации, наружные сети водопровода, также поставлено оборудование.

Сквер располагается в пределах улиц Ахметова, Ирендык, Союзной, Шмидта — в микрорайоне Затон.

Ремонт обойдется бюджету Уфы в 95 млн рублей. Сроки работ — до 15 ноября текущего года.

Напомним, обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю читайте в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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