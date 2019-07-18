На продолжение ремонта уфимского сквера «Волна» в Затоне выделят 95 млн рублей
В Уфе начнется вторая очередь капитального ремонта сквера «Волна» в Ленинском районе города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, реконструкцию будет осуществлять единственный поставщик, имя которого в материалах обнаружить не удалось. В рамках работ будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устроены наружные сети канализации, наружные сети водопровода, также поставлено оборудование.
Сквер располагается в пределах улиц Ахметова, Ирендык, Союзной, Шмидта — в микрорайоне Затон.
Ремонт обойдется бюджету Уфы в 95 млн рублей. Сроки работ — до 15 ноября текущего года.
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