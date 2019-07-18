В Уфе появятся «умные» остановки с системой вызова полиции

Власти Уфы ищут подрядчика для строительства новых остановочных павильонов. Данные размещены на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в павильонах будет скамья, электронное табло, датчик освещенности и светодиодная подсветка. Также на остановках необходимо установить карты навигации района, видеокамеры с углом обзора 360 градусов и система безопасности «гражданин — полицейский» с вызывной панелью, громкоговорителем и сиреной.

Всего появятся 106 остановочных павильонов — стоимость каждого составит 895 тысяч. Из бюджета региона выделят 92 млн рублей, еще 2,85 млн рублей потратят из бюджета Уфы.

Аукцион состоится 25 июля. Сроки выполнения контракта — до 30 октября 2019 года.

Подробнее об этом и других наиболее интересных тендерах Башкортостана читайте в утреннем материале «Реального времени».