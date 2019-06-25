В «Яндексе» рассказали о методе расчета цен на такси

Искусственный интеллект рассчитывает уровень цен на такси для «Яндекса» в часы пик, рассказал операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. По его словам, именно эта технология используется для прогнозирования всех факторов.

Искусственный интеллект может учесть число заказов, географическое положение водителей, погоду и прочие факторы, передает ТАСС.

«В какой-то момент времени не хватает таксистов на всех пассажиров, и мы стараемся поднять цены до того уровня, чтобы сбалансировать спрос и предложение. И [чтобы] предсказывать, до какого уровня надо поднять цену, чтобы его сбалансировать, используется искусственный интеллект», — сообщил Абовский на заседании делового клуба «Соломон».

Напомним, что в 2017 году появились сообщения о связи тарифов «Яндекс.Такси» с маркой телефона, с которого сделан заказ. Однако пресс-служба сервиса опровергла эту информацию.