Аналитики назвали регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Специалисты «Авто.ру» проанализировали цены на вторичном авторынке в различных регионах. Самые дешевые подержанные машины представлены в Курганской области, где средняя цена авто составляет 313,2 тысячи рублей.

В тройку самых дешевых также входят Алтай (313, 4 тысячи рублей) и Новгородская область (336,1 тысячи рублей), передает planet-today.ru. Топ-5 регионов с низкими ценами замыкают Псковская область (339,2 тысячи рублей) и Кабардино-Балкария (343,3 тысячи рублей).

Самым дорогим регионом стал Сахалин, там средняя цена на б/у автомобиль составила 725,1 тысячи рублей. Москва и Московская область на втором месте, средний ценник на вторичном рынке составляет 700 тысяч рублей. Тройку замыкает Приморский край с показателем в 645,4 тысячи рублей.