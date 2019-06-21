«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Саратовской области на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Саратовской области на уровне «ruBBВ+», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Агентство положительно оценило долю налоговых и неналоговых доходов (ННД) региона, которая в структуре общих доходов бюджета в 2018 году составила 72,1%.



Кроме того, регион также характеризуется высоким уровнем дисциплины исполнения бюджета: в 2017 и 2018 гг. план по поступлению ННД был перевыполнен на 4,2% и 1,3% соответственно.

По состоянию на начало 2019 года объем госдолга Саратовской области оценивался на уровне 47,96 млрд рублей, что составляет 70,9% ННД за предшествующие 12 месяцев. В 2018 году региону удалось снизить совокупный объем долга на 2,4 млрд рублей за счет собственных доходов региона, сообщает агентство.



Ранее «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом.

