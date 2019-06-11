В ФТС рассказали о росте экспорта легковых автомобилей из России на 30 процентов

За январь — апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт легковых автомобилей за отчетный период равен 33,3 тыс. экземпляров.



В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ за четыре месяца этого года составил $454,4 млн, что на 26,8% больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место в рейтинге рынков европейских стран по итогам продаж за май 2019 года. В прошлом месяце продажи легковых автомобилей в России составили 129 тысяч штук.

