Новости аналитики

14:20 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

В ФТС рассказали о росте экспорта легковых автомобилей из России на 30 процентов

13:59, 11.06.2019
В ФТС рассказали о росте экспорта легковых автомобилей из России на 30 процентов
Фото: pixabay.com

За январь — апрель экспорт легковых автомобилей из России вырос на 29,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт легковых автомобилей за отчетный период равен 33,3 тыс. экземпляров.

В стоимостном выражении экспорт легковых автомобилей из РФ за четыре месяца этого года составил $454,4 млн, что на 26,8% больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место в рейтинге рынков европейских стран по итогам продаж за май 2019 года. В прошлом месяце продажи легковых автомобилей в России составили 129 тысяч штук.

АналитикаБизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров