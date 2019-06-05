«Салават» отдал Юрия Сергиенко и права на Сергея Бойко в обмен на денежную компенсацию

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Уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо» произвели очередной обмен.

«Салават» получил денежную компенсацию, а «бело-голубые» — защитника Юрия Сергиенко и права на Сергея Бойкова, который «заигран» в системе «Колорадо».

Сергиенко пришел в уфимскую команду из «Торпедо» в ходе регулярного чемпионата-2018/19.

Сергей Бойков играет в Северной Америке последние шесть сезонов. В прошедшем сезоне он сыграл в 56 матчах «регулярки» АХЛ за «Колорадо Иглс» и отметился 11 (1+10) очками при показателе полезности «-5».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» и «Динамо» уже совершали обмен. В стан москвичей перешел Георгий Бусаров.