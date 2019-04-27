В Уфе нашли тела пяти членов пропавшей семьи

На садовом участке в Орджоникидзевском районе Уфы нашли тела двух женщин и троих детей.

20 апреля в полицию обратилась женщина с сообщением, что с декабря прошлого года она не может найти свою 22-летнюю подругу и ее 9-месячного сына. При проверке сообщения сотрудниками полиции в квартире, где проживала женщина с ребенком, обнаружен 46-летний отчим пропавшей, который совершил самоубийство. Именно на его садовом участке обнаружили тела, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Далее было установлено, что без вести пропали жена покойного — 39-летняя мать разыскиваемой уфимки и двое ее сыновей в возрасте 2 и 6 лет. Женщина и дети проживали той же квартире.

По факту пропажи людей было возбуждено два уголовных дела.

