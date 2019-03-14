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Промышленность

Opel будет продавать в России три модели

12:09, 14.03.2019
Opel будет продавать в России три модели
Фото: commons.wikimedia.org

Немецкий автоконцерн Opel выведет на российский рынок три модели — Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

Две последние будут производиться на калужском заводе PSA, а Grandland X станут импортировать из немецкого Айзенаха. Продажи начнутся в четвертом квартале 2019 года, говорится в сообщении Opel.

Ранее французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), который владеет немецким концерном Opel, заявил о возвращении на российский рынок. Решение является частью развития бренда, в том числе это усилит позиции марки в евразийском регионе, одной из главных частей которого является Россия.

ПромышленностьМашиностроение
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