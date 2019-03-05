В Татарстане появится реестр личных подсобных хозяйств со сведениями о производимой продукции

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане говорят о планах по реализации проекта по созданию реестра крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.

Там будет размещена информация о производимой ими продукции. Такое заявление сегодня в рамках пресс-конференции сделал гендиректор агропромышленного парка «Казань» Олег Власов. Именно агропромпарк выбран в качестве стартовой площадки для реализации проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что на коллегии Счетной палаты Татарстана озвучили результаты проверки агропромышленного парка «Казань». Во время инвентаризации были обнаружены холодильные витрины и камеры, оборудование для лаборатории на 2,4 млн рублей, которые находились в упакованном виде и не использовались с открытия комплекса.