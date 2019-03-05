КАМАЗ увеличил стоимость аудита на 8 млн рублей

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» изменил стоимость аудита за 2018 год. Предприятие заплатит за него на 8 млн рублей больше.

Стоимость услуги поднялась с 23 до 31,4 млн рублей.

«Во изменение решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 22 мая 2018 года (протокол № 4) увеличить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, с 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей до 31 400 000 (Тридцать один миллион четыреста тысяч) рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.

Решение изменить стоимость услуги было принято еще 27 февраля.

Напомним, что аудит 2019 года планировалось обсудить на заседании совета еще 12 февраля.