КАМАЗ увеличил стоимость аудита на 8 млн рублей
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» изменил стоимость аудита за 2018 год. Предприятие заплатит за него на 8 млн рублей больше.
Стоимость услуги поднялась с 23 до 31,4 млн рублей.
«Во изменение решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 22 мая 2018 года (протокол № 4) увеличить стоимость аудиторских услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, с 23 000 000 (Двадцать три миллиона) рублей до 31 400 000 (Тридцать один миллион четыреста тысяч) рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сервере раскрытия корпоративной информации.
Решение изменить стоимость услуги было принято еще 27 февраля.
Напомним, что аудит 2019 года планировалось обсудить на заседании совета еще 12 февраля.ПромышленностьБизнесЭкономика Татарстан
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