Росстат удвоил оценку роста инвестиций в экономику РФ до 4,3%

Росстат пересчитал инвестиции в российскую экономику по итогам 2018 года. По новой оценке, они выросли на 4,3%, что вдвое больше предыдущих данных.

Без досчетов их рост был вдвое ниже — 2,2% за год, пишут «Ведомости». Статистическая служба включила в свое исследование данные по вложениям малого бизнеса и ненаблюдаемым инвестициям.

Исходя из новой оценки, в III квартале 2018 года инвестиции выросли на 6,4%. За период с января по сентябрь — на 5,1%.

Главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков пояснил, что показатели роста нефинансовых инвестиций с учетом дооценки и без нее достаточно часто расходятся.

При этом замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов рекомендовал ориентироваться на данные Росстата об инвестициях крупных и средних компаний без досчетов.