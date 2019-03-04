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Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей 180 километрами в час

19:31, 04.03.2019
Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей 180 километрами в час
Фото: ru.wikipedia.org / Luc106

Шведская компания Volvo Cars с 2020 года ограничит максимальную скорость на своих автомобилях 180 км/ч.

Как сообщается на сайте автоконцерна, решение связано с политикой безопасности, которая предусматривает полное исключение возможности летального исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo.

Также на данный момент компания работает над технологиями умного скоростного контроля и геозонирования.

Ранее сообщалось, что Volvo отзовет 167 тысяч машин из-за возможной поломки механизма двери.

ПромышленностьМашиностроение
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