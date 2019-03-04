Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей 180 километрами в час

Шведская компания Volvo Cars с 2020 года ограничит максимальную скорость на своих автомобилях 180 км/ч.

Как сообщается на сайте автоконцерна, решение связано с политикой безопасности, которая предусматривает полное исключение возможности летального исхода или получения серьезной травмы в автомобиле Volvo.



Также на данный момент компания работает над технологиями умного скоростного контроля и геозонирования.

Ранее сообщалось, что Volvo отзовет 167 тысяч машин из-за возможной поломки механизма двери.