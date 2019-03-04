С марта в России изменились штрафы для автомобилистов

С 1 марта в России вступили в силу штрафы за выезд на «вафельницу», также изменились санкции за ряд других нарушений ПДД.

Новая разметка, прозванная «вафельницей», начала работать в полную меру. Теперь за выезд и остановку на такой разметке работает штраф в 1 000 рублей. Фиксировать его будут камеры, которые пока установлены только на одном перекрестке в Москве.

Кроме того, с начала весны наказание за непристегнутый ремень составит 1 000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.

Разговаривающие по телефону автомобилисты рискуют расстаться с суммой в 1 500 рублей.

Штраф за выезд на железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора составит 5 000 рублей. При этом их тоже планируется оборудовать камерами.

С 1 марта вновь работает программа поддержки автопродаж «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они распространятся на машины, сделанные в России, стоимостью до 1 млн рублей.

Также власти наконец утвердили правила лицензирования автобусных перевозок, закон о котором также вступил в силу с 1 марта. Теперь заказные автобусы вновь должны получать лицензию. Эта мера должна способствовать борьбе с серым рынком перевозок в стране.