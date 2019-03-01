ВРП Татарстана в январе 2019 года вырос на 0,2%

Валовой региональный продукт Республики Татарстан по итогам января 2019 года составил 158,7 млрд рублей или 100,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода 2018 года.

По итогам января прошлого года ВРП республики был равен 158,6 млрд рублей (100,9%), сообщает Министерство экономики республики со ссылкой на данные Татарстанстата.

Наибольший вклад в ВРП региона в январе внесли добыча полезных ископаемых (102,5% к уровню января 2018 года), сельское хозяйство (102,2%) и розничная торговля (104,0%).

Напомним. что ВРП Татарстана в 2018 году, по оценке Татарстанстата, составил 2,44 трлн рублей. Темп роста в сопоставимых ценах к уровню 2017 года равен 101,5%.