Синоптики спрогнозировали «избыток осадков» в марте в Татарстане, Чувашии и Кировской области

В Татарстане, Чувашии, Кировской области и других регионах Европейской территории страны прогнозируется избыток осадков в марте. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Европейской территории страны среднемесячная температура в марте будет около нормы — от -2 до -4 градусов.



Температура в Москве в марте будет около и выше нормы (-1), в Санкт-Петербурге также ожидается температура около нормы (-1,3 градуса).

В центральных и южных регионах Сибирского федерального округа температура в марте будет значительно выше нормы, передает ТАСС.



Ранее МЧС предупреждало жителей Татарстана о метели 1 марта.