В «Энергомаше» отрицают наличие дефектов в двигателях «Ангары»

В НПО «Энергомаш» не согласны с сообщениями о дефектах в двигателях РД-191 ракеты-носителя (РН) «Ангара».

«Сообщения, появившиеся в СМИ о дефекте в двигателях РН «Ангара», содержат недостоверную информацию, вырванную из контекста тезисов доклада специалистов АО НПО «Энергомаш» для Академических чтений по космонавтике», — отмечается в сообщении предприятия.

Пресс-служба предприятия подчеркнула, что «технология изготовления и объем испытаний при изготовлении двигателя РД-191 в полной мере подтверждают соответствие двигателя требованиям технического задания».

Ранее журналисты сообщили о проблемах двигателя на основе доклада специалистов «Энергомаша». Они заметили особенность конструкции, которую поняли как опасный дефект.