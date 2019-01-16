Пермский пороховой завод сократит почти 150 сотрудников

Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод» планирует сократить 148 сотрудников. Соответствующее уведомление предприятие выслало в Центр занятости населения (ЦЗН) Перми.

По данным Министерства социального развития края, с 13 марта планируется уволить по сокращению штата шесть человек, с 1 апреля — 142 человека, передает «Интерфакс».

Причиной сокращения является уменьшение объемов работ и заказов.

Ранее уже сообщалось, что в 2019 году Пермский пороховой завод планирует провести массовые сокращения. В профсоюзной организации «Пермские пороховики» отметили, что с 9 января руководство завода уже сократило 43 ставки.