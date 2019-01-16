Независимые АЗС допустили появление в России ценников на поллитра бензина

Независимые АЗС предупредили о возможном появлении в России ценников на поллитра топлива.

«Правительство России, по всей видимости, волнует цена на стелах АЗС только, как фактор, создающий социальную напряженность. Тут, конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать «пресловутые 9 яиц». Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда цена будет за пол-литра» — заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.



По его мнению, необходима комплексная реформа российского топливного рынка.

«Если предложения Независимого топливного союза будут реализованы, мы совсем скоро сможем увидеть на стелах 35 рублей за честный литр бензина», — приводит слова Баженова пресс-служба союза.

Напомним, что по данным Росстата, потребительские цены на бензин выросли с 24 декабря по 9 января на 21 копейку (0,5%). Литр бензина на эту дату стоил 43,63 рубля.