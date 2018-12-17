В Татарстане предложили создать национальный оркестр РТ

Руководитель оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расим Ильясов предложил создать на его основе Национальный оркестр Татарстана. Такое предложение он озвучил в рамках обсуждения Концепции развития музыкального искусства в РТ на период до 2030 года на заседании Высшего совета РОД «Татарстан — Новый век».

Присутствующие Ильясова поддержали. Кроме того, председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин предложил создать музей традиционных музыкальных инструментов республики. При этом речь идет не только об экспозиции, но и мастерской по их изготовлению, передает корреспондент «Реального времени».

«Должен быть грант для поддержки нашего музыкального наследия!» — обратился Калимуллин к правительству республики и попросил «снабдить музыкальные учебные заведения национальными инструментами и литературой».

Он также предложил ввести в музыкальных школах специальность «Композиция», чтобы обеспечить развитие национальных музыкальных кадров.