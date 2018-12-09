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Промышленность

В России отложили создание самонаводящихся пуль на неопределенный срок

12:58, 09.12.2018
В России отложили создание самонаводящихся пуль на неопределенный срок
Фото: ru.wikipedia.org / Eduxavier

В России отложили создание «умных» пуль, способных корректировать свой полет, на неопределенный срок.

«По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным» — рассказал источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

В 2016 году директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев сообщал, что организация создает «перспективный снайперский реактивный комплекс с управляемой пулей».

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона разработало и испытало самонаводящуюся пулю в 2014 году.

В ноябре СМИ сообщили, что в России планируют создать танк с электромагнитной пушкой и беспилотным режимом.

ПромышленностьОПК
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