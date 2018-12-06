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Страны ОПЕК не договорились о сокращении добычи нефти

21:26, 06.12.2018
Страны ОПЕК не договорились о сокращении добычи нефти
Фото: pixabay.com

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал, что страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи.

По его словам, окончательное решение может быть принято 7 декабря.

Халед аль-Фалех также уточнил, что в качестве приоритетного сценария по-прежнему рассматривается сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не согласна с требованием большинства стран ОПЕК, по которому Москва должна сокращать добычу нефти на 250—300 тысяч баррелей в сутки.

Накануне комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить действие соглашения об ограничении добычи нефти до конца июня 2019 года.

Сегодня стоимость нефти упала на 5% в ожидании решения Путина по сокращению добычи.

ПромышленностьНефть
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