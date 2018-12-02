«Ростех» завершил испытания системы артразведки «Пенициллин»
Госиспытания нового комплекса артразведки «Пенициллин» успешно завершились.
«Опытно-конструкторская работа завершена, госиспытания успешно пройдены. Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год», — сообщает «РИА Новости».
Комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» отслеживает шумы и кинетическую энергию с помощью четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля.
Отмечается, что «Пенициллин» предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет.
Ранее сообщалось, что концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») начал разработку концепции нового корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов.ПромышленностьОПК
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