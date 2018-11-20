«Татспиртпром» привлечет кредит Сбербанка на 3 млрд рублей

АО «Татспиртпром» привлечет кредит на сумму 3,04 млрд рублей на три года в Сбербанке. Компания произвела закупку у единственного поставщика.

Средства будут предоставлены в виде возобновляемой рамочной кредитной линии для финансирования текущей деятельности АО (в том числе для полного или частичного погашения текущей задолженности по кредитам этого и других банков), пишет «Интерфакс».

Срок действия договора — до 31 декабря 2021 года. Его стоимость составит 912 млн рублей.

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