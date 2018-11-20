Гражданский самолет на базе собираемого в Казани Ту-160 планируется создать в ближайшие три года

Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало рассказал, что гражданский сверхзвуковой лайнер на базе Ту-160, собираемого в Казани, планируется создать за два-три года. Правда пока это будет первый летный демонстратор.

«Работа идет, мы надеемся, что в ближайшее время, года через два-три, получим полноценный летный демонстратор этого объекта», — приводит телеканал «Звезда» слова Сыпало.

По его словам, в основе создания самолета будут технологии, которые уже были реализованы при разработке Ту-144, а также в проектах российских сверхзвуковых дальних стратегических бомбардировщиков.

Сыпало сообщил, что на сегодня его институт совместно с КБ Туполева ведут работу по отбору компоновок и в ближайшее время проект будет представлен на профильных выставках.

Напомним, что в январе 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиазавод. На демонстрации модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160М глава государства предложил разработать на базе самолета гражданский сверхзвуковой лайнер.