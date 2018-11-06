Газизов: «Если завтра команду выведет Томаров, он останется главным тренером»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможную отставку главного тренера Сергея Томарова:



«Разговоры о назначении Сергея Юрана главным тренером в «Уфу»? Думаю, об этом рано говорить. Почва для таких разговоров есть тогда, когда главный тренер команды уходит. Сергей Юран — известная фигура в футболе, тут комментировать даже нечего. Насколько положение Томарова прочно в клубе? Я думаю, скоро все узнают. Ситуация не очень простая на данный момент. Завтра, когда команда выйдет на тренировку, будет ясно. Если завтра команду на тренировку выведет Томаров, то он и останется главным тренером, если не выведет Томаров, значит, другой», — сказал функционер в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24.ru.