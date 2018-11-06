Сергей Томаров: «Алиев скоро будет играть в основном составе»

Накануне «Уфа» потерпела поражение на своем поле в рамках 13 тура чемпионата РПЛ сезона 2018/19 от самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время. Во втором тайме на замену вышел экс-самарец Азер Алиев и неплохо влился в игру.

Главный тренер уфимцев Сергей Томаров оценил игру Алиева:



— Азер очень талантливый футболист, у него большое будущее. Он и в тренировочном процессе себя очень хорошо показывает. Он будет играть в ближайшее время, скорее всего в основном составе, ведь он очень качественный футболист, — рассказал наставник «горожан».