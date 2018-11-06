Уфимцы приняли участие в матчах Кубка вызова в Канаде

Юниорская сборная России (до 17 лет) провела два матча на Мировом кубке вызова, проходящем в канадском городе Сент-Джон. В стартовой встрече россияне сыграли с командой «Канада в красном» и добились уверенной победы 4:2. Во втором матче подопечные Сергея Голубовича уступили сверстникам из Финляндии 1:2.

В обоих матчах за россиян выступали игроки уфимского «Толпара» защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Александр Пашин, сообщает пресс-служба уфимской команды. Результативными действиями уфимские хоккеисты не отметились.

Третий матч группового этапа Мирового кубка вызова юниорская сборная России проведет 6 ноября против сверстников из Швеции.