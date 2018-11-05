«Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1
Казанский «Рубин» на выезде проиграл «Оренбургу». Матч 13-го тура российской Премьер-лиги завершился со счетом 0:1.
Единственный мяч забил полузащитник Алексей Сутормин — на 57-й минуте он реализовал пенальти. Отметим, что защитник казанцев Егор Сорокин получил красную карточку.
В следующем туре подопечные Курбана Бердыева на своем поле сыграют против «Локомотива».
Напомним, 29 октября «Рубин» дома сыграл вничью с московским «Спартаком». Матч завершился со счетом 1:1.Татарстан
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