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«Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1

15:55, 05.11.2018
«Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1
Фото: vk.com/fcrk

Казанский «Рубин» на выезде проиграл «Оренбургу». Матч 13-го тура российской Премьер-лиги завершился со счетом 0:1.

Единственный мяч забил полузащитник Алексей Сутормин — на 57-й минуте он реализовал пенальти. Отметим, что защитник казанцев Егор Сорокин получил красную карточку.

В следующем туре подопечные Курбана Бердыева на своем поле сыграют против «Локомотива».

Напомним, 29 октября «Рубин» дома сыграл вничью с московским «Спартаком». Матч завершился со счетом 1:1.

Татарстан
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