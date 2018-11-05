На готовящемся к пуску «Союзе» заменят датчики разделения блоков

Датчики, дающие команду на разделение, будут заменены на всех боковых блоках у ракеты «Союз-ФГ», запуск которой с грузовым кораблем «Прогресс МC-10» с космодрома Байконур запланирован на 16 ноября.

По словам источника «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли, из самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконур выехала бригада специалистов. Они 5 ноября проведут на ракете «Союз-ФГ» демонтаж датчиков, отвечающих за разделение блоков, и установят новые.



Ранее аварийная комиссия установила, что несрабатывание одного из датчиков привело к аварии при запуске ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября.

