«Динамо-Казань» обыграло «Заречье-Одинцово» в Кубке России

Волейболистки казанского «Динамо» одержали вторую победу в полуфинальном этапе Кубка России по волейболу среди женских команд. В матче второго тура в группе «Б» в Казани «Динамо» в трех партиях было сильнее подмосковного «Заречья-Одинцово» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:23). По ходу третьего сета казанские волейболистки уступали 9:17, но сумели отыграться. Самым результативным игроком матча стала Анна Котикова, набравшая 17 очков.

В первом матче игрового дня «Приморочка» обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска — 3:0 (25:19, 25:17, 25:17).

4 ноября «Заречье-Одинцово» сыграет с «Приморочкой», а «Динамо-Казань» встретится с «Динамо-Метар». Отметим, что полуфинальный этап Кубка России завершится 4 ноября. Победители трех групп, а также калининградский «Локомотив» сыграют в «Финале четырех» в середине декабря.