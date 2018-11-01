Вице-президент АвтоВАЗа возглавил структуру КАМАЗа

Гендиректором холдинга «Объединенные автомобильные технологии» («ОАТ»), входящего в структуру ПАО «КАМАЗ», стал Сергей Урюпин.



Урюпин приступил к работе с сегодняшнего дня, говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа. С 2006 года Урюпин работал в ПАО «АвтоВАЗ» в должности директора энергетического производства, позднее — директором дирекции по инженерно-технологическому обеспечению, вице-президентом по производству автокомпонентов.

Экс-глава «ОАТ» Сергей Федченко продолжит работать в компании.

Ранее в АвтоВАЗе назначили нового директора по качеству и удовлетворенности потребителей. Им стал Ксавье Эжер.