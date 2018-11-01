1 ноября в Татарстане ожидается туман и до –2°С

В четверг, 1 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Утром местами туман.

Ветер западный, юго-западный слабый, днем до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем до от +3 до 2 градусов. В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до –2°С.