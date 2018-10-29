«Уфа-Алиса» будет проэкзаменована «Ладой»

Фото: ГК "Университет"

В понедельник, 29 октября, гандбольный клуб «Уфа-Алиса» в гостях сыграет с тольяттинской «Ладой» в очередном матче российской Суперлиги.

В предыдущем матче уфимки не смогли набрать очков в Ижевске в поединке против «Университета». Подопечные Игоря Саранца уступили соперницам со счетом 19:26. Это поражение стало шестым кряду в текущем первенстве. Уфимская команда замыкает турнирную таблицу.

«Лада» после шести побед в домашнем поединке проиграла основному конкуренту «Ростов-Дону» со счетом 27:33. Тольяттинская команда на третьем месте с 12 очками, столько же баллов, но игра в запасе, у ростовчанок.